В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До выборов президентских ещё далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряжённой работой, свидетелями чего вы и являетесь», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Как уточняется, таким образом он ответил на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть в данный момент.

Ему также задали вопрос о том, рассматривает ли для себя президент какой-то предельный возраст для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью.

«Работа президента у нас регламентируется Конституцией… Видение у него заключается в следовании Конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона», — заключил Песков.

Ранее Путин назвал преждевременным вопрос о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.

Летом президент отмечал, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.