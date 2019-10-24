В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

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В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«До выборов президентских ещё далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряжённой работой, свидетелями чего вы и являетесь», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Как уточняется, таким образом он ответил на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть в данный момент.

Ему также задали вопрос о том, рассматривает ли для себя президент какой-то предельный возраст для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью.

«Работа президента у нас регламентируется Конституцией… Видение у него заключается в следовании Конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона», — заключил Песков.

Ранее Путин назвал преждевременным вопрос о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.

Летом президент отмечал, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.

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