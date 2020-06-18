Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире

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Экс-главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.
Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире
  • РИА Новости

«Мы спрогнозируем эпидемиологический подъём, когда поймём, что сейчас происходит в Южном полушарии. В Северном полушарии ситуация с коронавирусом стабилизировалась или, во всяком случае, контролируется», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, Перу вышла на первое место по интенсивности заболеваемости, Бразилия находится в первой пятёрке, и они будут определять повестку.

Кроме того, в беседе с ФАН Онищенко отметил, что человечество не застраховано от появления других инфекционных заболеваний, и это неизбежный процесс эволюции.

Ранее сообщалось, что в России за сутки подтвердили 7790 случаев коронавируса.

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