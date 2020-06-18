Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире
- РИА Новости
«Мы спрогнозируем эпидемиологический подъём, когда поймём, что сейчас происходит в Южном полушарии. В Северном полушарии ситуация с коронавирусом стабилизировалась или, во всяком случае, контролируется», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, Перу вышла на первое место по интенсивности заболеваемости, Бразилия находится в первой пятёрке, и они будут определять повестку.
Кроме того, в беседе с ФАН Онищенко отметил, что человечество не застраховано от появления других инфекционных заболеваний, и это неизбежный процесс эволюции.
Ранее сообщалось, что в России за сутки подтвердили 7790 случаев коронавируса.