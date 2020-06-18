Эксперт оценил идею законсервировать мусоропроводы в домах
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- РИА Новости
По его словам, с точки зрения гигиены бытовой мусор является большой проблемой.
«Это серьёзная проблема в вопросах обращения с бытовыми отходами. Особенно сейчас, в период коронавируса», — заявил Русаков в беседе с телеканалом «Звезда».
Он пояснил, что бытовые отходы выделяют возбудителей вируса, и выступил за наведение порядка в этой сфере.
Ранее Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы в домах.
Как сообщало URA.RU, природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.