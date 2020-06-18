В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

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Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах, либо использовать их лишь для одного вида отходов. Об этом пишет газета «Известия».
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Также авторы инициативы предлагают отказаться от проектирования мусоропроводов во всех новых домах.

Как заявил первый замглавы комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Артём Кирьянов, мусоропроводы часто являются источниками неприятного запаха и шума в подъездах, из-за них могут появляться насекомые и грызуны и происходить пожары.

В статье отмечается, что мусоропроводы также мешают развитию системы раздельного сбора мусора.

По данным издания, стоимость консервации мусоропроводов во многоэтажных домах составит несколько тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции подъездов в условиях пандемии.

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