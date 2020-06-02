Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции подъездов

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Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах и объектов на открытых пространствах населённых пунктов для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции подъездов
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом информирует РИА Новости.

Ведомство рекомендует при ухудшении эпидемиологической обстановки в населённых пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными COVID-19, «целесообразно проведение профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населённых пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах».

Рекомендуется дезинфицировать тротуары, скамейки, площадки у входов в здания и наружные двери, поручни, урны, остановки общественного транспорта, киоски, общественные туалеты и другие поверхности в городе.

В многоквартирных домах, как отмечается в рекомендациях, следует обеззараживать подъезды, тамбуры, коридоры, лифты, лестницы и мусоропроводы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общественного питания в условиях коронавируса.

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