В Удмуртии рассказали о программе мероприятий к 100-летию республики

Министр национальной политики Удмуртской Республики Лариса Буранова рассказала о подробностях проведения мероприятий, посвящённых Году 100-летия Удмуртии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Лариса Буранова напомнила, что в связи с ограничениями по коронавирусу в республике отказались от проведения массовых и международных мероприятий.

При этом, по её словам, в программе Года 100-летия Удмуртии изначально ориентировались на интернет-пространство и запланировали несколько больших интернет-проектов.

«Мы не отменили праздники, мы переформатировали нашу работу. И в День государственного флага Российской Федерации, 22 августа, мы проведём традиционный праздник для удмуртского народа «Выль». И на площадку этого мероприятия мы пригласили со своими праздниками русские, татарские, марийские национально-культурные объединения», — отметила министр национальной политики региона.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов в беседе с НСН прокомментировал отмену парадов в ряде городов России.