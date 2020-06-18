Песков рассказал, когда Путину представят план по экономике

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство представит главе государства доработанный план восстановления экономики в установленные сроки, предположительно, 19 июня.

«Там срок стоит 19 июня, если я не ошибаюсь, в поручении президента», — сказал он.

По словам Пескова, доработанный план представят главе государства в установленные сроки.

В Кремле добавили, что президенту потребуется некоторое время на ознакомление с этим планом.

Ранее Путин во время рабочей встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил, что реализацию плана восстановления экономики необходимо начать уже в июле.

Мишустин попросил кабмин в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики.

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