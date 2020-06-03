Мишустин попросил кабмин доработать план восстановления экономики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики.
Мишустин попросил кабмин доработать план восстановления экономики
  • РИА Новости

По его словам, необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент Владимир Путин проведёт в ближайшее время.

«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Председатель правительства напомнил, что президент дал поручение уточнить параметры нацпроектов, на реализации которых сказались ограничения, вызванные эпидемией коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, общенациональный план восстановления экономики России включает три этапа.

Ранее доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ход реализации национальных проектов. Он выразил мнение, что, скорее всего, национальные проекты пересмотрят по срокам выполнения, а их показатели получат новый график.

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