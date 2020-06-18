Врач рассказал о пользе массажа и фейсбилдинга
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В беседе с радио Sputnik он отметил, что при массаже лица важно учитывать тип старения кожи.
«Лицам, склонным к статическому типу старения, когда обвисают мягкие ткани, массаж позволяет провести лимфодренаж, убрать лишнюю жидкость с лица. При таком деформационном типе старения мягкие ткани сползают вниз, и массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани, служить дополнительным каркасом», — пояснил специалист.
Он добавил, что массаж малоэффективен при морщинах и заломах.
По мнению Алексея Едемского, фейбилдинг следует применять только под руководством специалиста, чтобы не получить обратного эффекта.
Эксперт также рекомендовал воздержаться от массажа людям с воспалениями или аллергическими заболеваниями на коже.
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