Врач рассказал о пользе массажа и фейсбилдинга

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал о пользе массажа лица и фейсбилдинга.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что при массаже лица важно учитывать тип старения кожи.

«Лицам, склонным к статическому типу старения, когда обвисают мягкие ткани, массаж позволяет провести лимфодренаж, убрать лишнюю жидкость с лица. При таком деформационном типе старения мягкие ткани сползают вниз, и массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани, служить дополнительным каркасом», — пояснил специалист.

Он добавил, что массаж малоэффективен при морщинах и заломах.

По мнению Алексея Едемского, фейбилдинг следует применять только под руководством специалиста, чтобы не получить обратного эффекта.

Эксперт также рекомендовал воздержаться от массажа людям с воспалениями или аллергическими заболеваниями на коже.

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