РЖД возобновила работу вагонов-ресторанов
- РИА Новости
«В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей», — говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах будет проводиться с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности.
Ранее сообщалось, что с 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов».