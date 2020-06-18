РЖД возобновила работу вагонов-ресторанов

Компания «РЖД» сообщила, что пассажиры поездов дальнего следования, включая скоростные поезда «Сапсан», снова могут посещать вагоны-рестораны.

«В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей», — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах будет проводиться с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности.

Ранее сообщалось, что с 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов».