РЖД возобновила работу вагонов-ресторанов

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Компания «РЖД» сообщила, что пассажиры поездов дальнего следования, включая скоростные поезда «Сапсан», снова могут посещать вагоны-рестораны.
РЖД возобновила работу вагонов-ресторанов
  • РИА Новости

«В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей», — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах будет проводиться с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. 

Ранее сообщалось, что с 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов».

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