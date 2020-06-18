В ФПИ оценили результаты погружения аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины

Заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), кандидат военных наук Виктор Литвиненко рассказал о результатах погружения подводного аппарата «Витязь-Д» на дно Марианской впадины.

В беседе с РИА Новости он отметил, что ключевой задачей экспедиции была проверка технологий аппарата на предельных глубинах Мирового океана.

«На такие глубины автономные аппараты ещё не погружались, поэтому нас интересовало многое. Это и работа автономной системы управления, и состояние сферопластика, специально разработанного для таких глубин, и работа гидроакустического канала связи, работа гидролокаторов и видеокамер, работа огромного количества датчиков и специальных устройств. Но неприятных неожиданностей не произошло, всё отработало штатно и устойчиво, по многим параметрам перекрыты требования технического задания», — пояснил Литвиненко.

Он добавил, что испытания подтвердили технологическую независимость России во всём эшелоне глубин.

Ранее сообщалось, что российский автономный подводный аппарат установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.