Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести. Об этом рассказал представитель экстренных служб Мордовии.
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«По уточнённым данным, погибли шесть человек», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось о пяти жертвах инцидента.
В настоящее время устанавливаются причины аварии и обстоятельства гибели людей.
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