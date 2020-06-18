Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести. Об этом рассказал представитель экстренных служб Мордовии.

© 13.mchs.gov.ru