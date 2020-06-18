Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

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Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести. Об этом рассказал представитель экстренных служб Мордовии.
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
  • © 13.mchs.gov.ru

«По уточнённым данным, погибли шесть человек», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось о пяти жертвах инцидента

В настоящее время устанавливаются причины аварии и обстоятельства гибели людей.

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