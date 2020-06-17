В СК назвали причину ДТП с пассажирским автобусом в Туле

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Водитель пассажирского автобуса, врезавшегося в опору моста в Туле, в результате чего пострадали девять человек, не справился с управлением. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В СК назвали причину ДТП с пассажирским автобусом в Туле
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«По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту 162к, не справился с управлением и врезался в опору моста», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту ДТП проводится доследственная проверка по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, специалисты проводят осмотр места происшествия, проинформировали в ведомстве.

Ранее прокуратура начала проверку в связи с наездом автобуса на опору моста в Туле.

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