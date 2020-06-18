RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Телеканал RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: поправки к Конституции и Алексей Навальный | рестарт РПЛ, Широков.

Ведущими стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.

В ходе стрима бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с ФК «Ростов», который ушёл на двухнедельный карантин после того, как тесты на коронавирус у шестерых футболистов показали отклонения от нормы.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин оценил возможные сроки возобновления международного туризма.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.