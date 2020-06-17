Полиция в течение пяти часов допрашивала Ефремова

Полиция завершила допрос российского актёра Михаила Ефремова. Он длился примерно пять часов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, артист прибыл на допрос в здание ГСУ ГУ МВД Москвы в сопровождении сотрудника ФСИН на служебной машине.

Когда следственные действия закончились, его вывели из здания и увезли.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу в центре Москвы и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.