Иммунолог оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса
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- РИА Новости
По его мнению, ценность исследования британских учёных заключается в том, что они впервые доказали способность дексаметазона снижать смертность и улучшать исход течения болезни у пациентов с коронавирусом.
В беседе с kp.ru он напомнил, что дексаметазон относится к глюкокортикостероидам, которые широко применяются в медицине и обладают выраженными противовоспалительными свойствами.
«Дексаметазон уже применяли и в терапии COVID-19 тяжёлого течения, фактически со статусом препарата экспериментального лечения. Теперь, после того как стали известны результаты британского исследования, статус применения дексаметазона в терапии тяжёлых коронавирусных больных возрастёт», — отметил специалист.
Он уточнил, что теперь это терапия с доказанной эффективностью.
Ранее ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении COVID-19.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН также прокомментировал результаты этих испытаний.