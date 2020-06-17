Иммунолог оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса

Эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков прокомментировал данные об эффективности дексаметазона в лечении пациентов с COVID-19.

По его мнению, ценность исследования британских учёных заключается в том, что они впервые доказали способность дексаметазона снижать смертность и улучшать исход течения болезни у пациентов с коронавирусом.

В беседе с kp.ru он напомнил, что дексаметазон относится к глюкокортикостероидам, которые широко применяются в медицине и обладают выраженными противовоспалительными свойствами.

«Дексаметазон уже применяли и в терапии COVID-19 тяжёлого течения, фактически со статусом препарата экспериментального лечения. Теперь, после того как стали известны результаты британского исследования, статус применения дексаметазона в терапии тяжёлых коронавирусных больных возрастёт», — отметил специалист.

Он уточнил, что теперь это терапия с доказанной эффективностью.

Ранее ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении COVID-19.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН также прокомментировал результаты этих испытаний.