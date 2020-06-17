Врач оценила возможный вред от кондиционеров

Терапевт, член независимого профсоюза врачей Альбина Стрельченко оценила возможный вред от кондиционеров.

«Само пребывание под кондиционером часто приводит к простуде. Человек сидит, и ему постоянно дует холодный воздух в ухо, на голову или шею. Как следствие, к нам потом приходят пациенты с ОРВИ. Это как минимум», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, кондиционер не доставляет свежий воздух в комнату, а гоняет по помещению один и тот же, охлаждая его. И если в офисе, к примеру, находится один больной человек, то кондиционер может разнести вирус по всему пространству.

Как отметила Стрельченко, в кондиционерах накапливаются микроорганизмы, способные приводить к заболеваниям лёгких.

«Дело в том, что устройство нужно регулярно чистить и обслуживать, а такие процедуры не всегда проводятся вовремя», — пояснила она.

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