В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Первые экзамены пройдут 3 июля. Как указывается в документе, в первую очередь школьники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии.

Экзамены по русскому языку пройдут 6 и 7 июля, а по математике профильного уровня — 10 числа.

Уточняется, что пробные экзамены будут проведены 29 и 30 июня.

Ранее портал Nation News сообщал, что председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.