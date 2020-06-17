В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ

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Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Первые экзамены пройдут 3 июля. Как указывается в документе, в первую очередь школьники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. 

Экзамены по русскому языку пройдут 6 и 7 июля, а по математике профильного уровня — 10 числа. 

Уточняется, что пробные экзамены будут проведены 29 и 30 июня.

Ранее портал Nation News сообщал, что председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.

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