В Совфеде оценили идею введения дополнительного контроля на ЕГЭ

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов прокомментировал идею ужесточения правил проведения единого госэкзамена.

По его мнению, анализ результатов с помощью нейросетей в сложившейся эпидемиологической ситуации может привести к увеличению стресса у выпускников.

В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что этот метод не исключает ошибки, которая может стать источником дополнительного стресса для ребёнка.

«Долго школьники не знали, когда они в итоге будут сдавать ЕГЭ. Детей уже истерзали всеми нововведениями и изменениями. Мне кажется, дополнительный контроль пойдёт только во вред», — заявил Сергей Леонов.

Он добавил, что реальную картину знаний абитуриента в любом случае покажет первый курс.

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.