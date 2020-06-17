Волынец рассказала об идее нового пособия для родителей-одиночек

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец разъяснила идею о введении нового пособия для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.

«Направили предложение на имя председателя правительства и в профильный комитет Госдумы. Предложили выдавать родителям-одиночкам пособие до достижения среднемесячного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Не менее двух», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в каждом случае это будет рассчитываться индивидуально.

«И чтобы это действовало с начала режима самоизоляции до конца 2020 года», — добавила она.

Ранее, как писал RT, Национальный родительский комитет выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.

Как сообщала газета «Реальное время», в Татарстане рассказали о мерах поддержки семей с детьми.