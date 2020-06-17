Эксперты зафиксировали рост трат россиян на продукты и фастфуд

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Аналитики сервиса онлайн-платежей «Яндекс.Деньги» в рамках исследования выяснили, что средний чек россиян в супермаркетах и ресторанах быстрого питания весной 2020 года вырос в среднем на 40%.
Эксперты зафиксировали рост трат россиян на продукты и фастфуд
  • Pixabay

Как передаёт kp.ru, специалисты сравнили суммы, потраченные пользователями карт «Яндекс. Деньги» с марта по май 2020 года с тем же периодом 2019 года, и выяснили, что основной статьёй расходов стала еда.

Отмечается, что средний чек в супермаркетах вырос в апреле на 46%, в мае — на 39%, а число платежей в ресторанах в эти месяцы снизилось более чем на 60%.

При этом, как отмечают аналитики, многие заказывали еду из ресторанов с доставкой на дом и платили за неё в среднем на 32% больше в апреле и на 11% — в мае по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, по данным специалистов, чеки за фастфуд выросли в апреле на 49%, в мае — на 38%.

Ранее, как сообщал портал Nation News, кулинарный сервис Hi-chef провёл опрос среди россиян и выяснил их отношение к приобретению продуктов онлайн.

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