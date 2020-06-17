Врач рассказала, кому противопоказано находиться под прямыми лучами солнца

Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала, кому противопоказано находиться под прямыми лучами солнца.

«В особой группе риска находятся люди старше 65 лет, у которых уже образовались явные или скрытые хронические болезни», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт рекомендовала всем, кто страдает болезнями сердца, повышенным или пониженным артериальным давлением, следить за прогнозами погоды, чтобы своевременно подготовить свой организм.

«Не забывайте принимать лекарства, пить до двух литров воды, не выходить на улицу и в огород после 11:00, когда активность солнца усиливается вдвойне. Вернуться на грядку можно будет после 17:00, когда воздействие ультрафиолета снизится», — сказала Алексеева.

Во время жары желательно уменьшить и физическую нагрузку.

Алексеева отметила, что к воздействию агрессивных солнечных лучей уязвимы и малолетние дети.

Ранее директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов в беседе с газетой «Известия» рассказал, как избежать теплового удара.