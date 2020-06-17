В Сургуте и Нижневартовске переоборудуют школы под госпитали и обсерваторы

Власти Сургута и Нижневартовска сообщили, что в городах начали переоборудовать школы под госпитали и обсерваторы для пациентов с COVID-19.

Как передаёт URA.RU, в Нижневартовске госпиталь для больных коронавирусной инфекцией развернули в 34-й школе.

Как отметил главврач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов, помещение готово для развёртывания 100 коек, где совместно со специалистами Роспотребнадзора и эпидемиологами выполнена кислородная разводка.

В Сургуте обсерватор на 150 коек подготовили в помещении школы, находящейся в посёлке Кедровый.

«На сегодня они пока не востребованы. Несмотря на то что есть прирост определённый по выявленным случаям, по госпитализации, могу порадовать, что у нас каждый день по 50—55 человек выписываются. Соответственно, держим количество коек на одном уровне из-за этого», — заявил и. о. главы Сургута Алексей Жердев.

В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных COVID-19.