Эксперт оценил эффективность дексаметазона против коронавируса

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин прокомментировал данные об эффективности применения дексаметазона в лечении коронавирусной инфекции.

По его словам, стероид дексаметазон не является новым препаратом, однако его применение для лечения коронавирусной инфекции можно назвать новшеством.

«Новым может считаться его применение или регистрация по этому показанию, а сам препарат старый, в России давно зарегистрирован. Чтобы понять, насколько он эффективен, нужно изучить результаты исследования, которые легли в основу его регистрации», — пояснил он в беседе с URA.RU.

Эксперт уточнил, что ранее препарат в основном не применялся в лечении, а использовался как стероид — для улучшения физических качеств человека.

Ранее ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении COVID-19.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.