В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек

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Александра Рыкова
Депутат Госдумы Елена Строкова в беседе с RT прокомментировала инициативу Национального родительского комитета (НРК) о введении нового пособия для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек
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«Инициатива НРК предусматривает ежемесячные компенсации матерям-одиночкам и отцам-одиночкам, которые будут выплачиваться только до конца текущего года… Уверена, что родителей-одиночек необходимо поддерживать до совершеннолетия детей, а не только до конца 2020 года», — считает она.

Законодатель также напомнила, что ранее представители фракции ЛДПР в Госдуме уже поднимали подобный вопрос, когда вносили проект федерального закона, направленного на установление государственной социальной помощи гражданам, которые воспитывают детей в неполной семье.

«Принятие законопроекта ЛДПР могло бы способствовать реализации положения, закреплённого в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, обязывающего государство защищать семью, материнство и детство», — считает Строкова.

Ранее председатель НРК Ирина Волынец выступила с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.

Подробнее — в материале RT.

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