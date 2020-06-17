В Москве к плановому приёму пациентов вернулись 12 КТ-центров

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К плановому приёму пациентов вернулись двенадцать городских поликлиник Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.
В Москве к плановому приёму пациентов вернулись 12 КТ-центров
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, ранее там проводилась диагностика людей с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом.

Она отметила, что все учреждения прошли тщательную дезинфекцию, а медицинские работники — тестирование на коронавирусную инфекцию.

«Лучшие практики, наработанные в период пандемии, мы бы хотели сохранить. В первую очередь время работы высокоточной диагностической техники», — добавила Ракова.

Отмечается, что в Москве в круглосуточном режиме продолжают работу 36 амбулаторных КТ-центров. 

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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