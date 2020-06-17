В Москве к плановому приёму пациентов вернулись 12 КТ-центров
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, ранее там проводилась диагностика людей с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом.
Она отметила, что все учреждения прошли тщательную дезинфекцию, а медицинские работники — тестирование на коронавирусную инфекцию.
«Лучшие практики, наработанные в период пандемии, мы бы хотели сохранить. В первую очередь время работы высокоточной диагностической техники», — добавила Ракова.
Отмечается, что в Москве в круглосуточном режиме продолжают работу 36 амбулаторных КТ-центров.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.