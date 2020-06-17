Попова рассказала о подготовке к осеннему росту инфекций

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время разрабатываются специальные планы для снижения рисков во время осеннего роста инфекционных заболеваний.
Попова рассказала о подготовке к осеннему росту инфекций
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе заседания глав служб стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Сегодня мы готовимся к осеннему подъёму респираторных инфекций и разрабатываем специальные планы для того, чтобы нивелировать все риски», — приводит её слова РИА Новости.

Она уточнила, что в первую очередь речь идёт о вакцинации против гриппа.

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