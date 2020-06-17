Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

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Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
  • Калининград / © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В ближайшее время (ориентир — 22—24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей)», — написал он в своём Instagram.

Алиханов добавил, что власти также решают вопрос о необходимости предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при въезде в регион.

Он также уточнил, что 14-дневная обсервация по прилёте в Калининградскую область из других российских субъектов необязательна для местных жителей или владельцев недвижимости в регионе, а также для тех, кто арендовал квартиру или дом.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.

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