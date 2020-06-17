Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
- Калининград / © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«В ближайшее время (ориентир — 22—24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей)», — написал он в своём Instagram.
Алиханов добавил, что власти также решают вопрос о необходимости предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при въезде в регион.
Он также уточнил, что 14-дневная обсервация по прилёте в Калининградскую область из других российских субъектов необязательна для местных жителей или владельцев недвижимости в регионе, а также для тех, кто арендовал квартиру или дом.
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