В Краснодарском крае ослабят контроль за въезжающими туристами

Короткая ссылка
Власти Краснодарского края с 21 июня ослабят контроль за въезжающими в регион туристами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».
В Краснодарском крае ослабят контроль за въезжающими туристами
  • РИА Новости
  • © Николай Хижняк

«Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край», — цитирует главу Кубани ТАСС.

При этом, по его словам, температура у въезжающих обязательно будет замеряться. Кроме того, прибывающие должны будут уведомить о том, куда они направляются.

Как отметил Кондратьев, соблюдение социальной дистанции будут контролировать сами туристы.

Он также подчеркнул, что не ожидает роста цен на отдых на краснодарских курортах и рассчитывает на успешное проведение сезона. 

Ранее в Крыму отменили требование к обязательной обсервации граждан, приезжающих из других субъектов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить