В Краснодарском крае ослабят контроль за въезжающими туристами

Власти Краснодарского края с 21 июня ослабят контроль за въезжающими в регион туристами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край», — цитирует главу Кубани ТАСС.

При этом, по его словам, температура у въезжающих обязательно будет замеряться. Кроме того, прибывающие должны будут уведомить о том, куда они направляются.

Как отметил Кондратьев, соблюдение социальной дистанции будут контролировать сами туристы.

Он также подчеркнул, что не ожидает роста цен на отдых на краснодарских курортах и рассчитывает на успешное проведение сезона.

Ранее в Крыму отменили требование к обязательной обсервации граждан, приезжающих из других субъектов России.