В Краснодарском крае ослабят контроль за въезжающими туристами
- РИА Новости
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«Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край», — цитирует главу Кубани ТАСС.
При этом, по его словам, температура у въезжающих обязательно будет замеряться. Кроме того, прибывающие должны будут уведомить о том, куда они направляются.
Как отметил Кондратьев, соблюдение социальной дистанции будут контролировать сами туристы.
Он также подчеркнул, что не ожидает роста цен на отдых на краснодарских курортах и рассчитывает на успешное проведение сезона.
Ранее в Крыму отменили требование к обязательной обсервации граждан, приезжающих из других субъектов России.