Аксёнов прокомментировал снятие ограничений по коронавирусу в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал поправки к своему указу о повышенной готовности в части снятия ряда ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
Аксёнов прокомментировал снятие ограничений по коронавирусу в Крыму
  • РИА Новости

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и контролируемая, что позволяет нам принимать такие решения, тем не менее мы продолжаем наращивать потенциал системы здравоохранения, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Безусловно, работа всех разрешённых видов деятельности будет осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса», — приводит «Крыминформ» слова Сергея Аксёнова.

Он напомнил, что отменяется требование к обязательной обсервации граждан, приезжающих из других субъектов России, но это требование сохранится для граждан других государств.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.

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