В Калининградской области рассказали о проверке готовности пляжей к сезону

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В Калининградской области рассказали о проверке готовности пляжей к летнему сезону. Работы проходят с учётом особых рекомендаций Роспотребнадзора, выпущенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В Калининградской области рассказали о проверке готовности пляжей к сезону
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«В процессе работы мы выстроим взаимоотношения с нашими гостями так, чтобы им было наиболее комфортно. Но со своей стороны обеспечим все меры защиты для того, чтобы это было и максимально безопасно», — заявил глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

В регионе пока продолжают действовать такие ограничительные меры, как двухнедельная обсервация для приезжающих и возможность бронировать номера в приморских отелях только жителям региона.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.

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