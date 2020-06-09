В Калининградской области рассказали о проверке готовности пляжей к сезону

В Калининградской области рассказали о проверке готовности пляжей к летнему сезону. Работы проходят с учётом особых рекомендаций Роспотребнадзора, выпущенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает НТВ.

«В процессе работы мы выстроим взаимоотношения с нашими гостями так, чтобы им было наиболее комфортно. Но со своей стороны обеспечим все меры защиты для того, чтобы это было и максимально безопасно», — заявил глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

В регионе пока продолжают действовать такие ограничительные меры, как двухнедельная обсервация для приезжающих и возможность бронировать номера в приморских отелях только жителям региона.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.