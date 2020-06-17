Мишустин аннулировал более 450 устаревших актов СССР и РСФСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 устаревших актов СССР и РСФСР, сообщили в пресс-службе правительства.

«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельные положения признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении.

Подлежащие отмене документы были приняты с 1946 по 1991 год.

В их число входят правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам.

Кроме того, отменён приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году.

В мае Минюст признал недействующими 13 приказов и 19 документов СССР и РСФСР.