Минюст признал недействующими 13 приказов и 19 документов СССР и РСФСР

Министерство юстиции России в рамках реализации механизма регуляторной гильотины признало недействующими ряд документов СССР и РСФСР, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приказ признаёт утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации 13 приказов и 19 документов ненормативного характера в сфере юстиции, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР», — говорится в сообщении.

Как отмечается, они содержат устаревшее регулирование, требующее отмены.

В январе сообщалось, что Минюст подготовил проект, предлагающий признать устаревшими более 2,4 тыс. актов советского периода.