Минюст признал недействующими 13 приказов и 19 документов СССР и РСФСР

Короткая ссылка
Министерство юстиции России в рамках реализации механизма регуляторной гильотины признало недействующими ряд документов СССР и РСФСР, сообщает пресс-служба ведомства.
Минюст признал недействующими 13 приказов и 19 документов СССР и РСФСР
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

«Приказ признаёт утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации 13 приказов и 19 документов ненормативного характера в сфере юстиции, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР», — говорится в сообщении.

Как отмечается, они содержат устаревшее регулирование, требующее отмены.

В январе сообщалось, что Минюст подготовил проект, предлагающий признать устаревшими более 2,4 тыс. актов советского периода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить