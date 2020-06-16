В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 5148. Об этом заявили в российском Минобороны.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах (нарастающим итогом) увеличилась до 5148 человек», — говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства.

Уточняется, что более 14,8 тыс. российских военнослужащих сняты с медицинского наблюдения по COVID-19.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1558 военнослужащих с положительными результатами тестирования (на коронавирус. — RT)», — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны России сообщили о скором начале испытаний вакцины от COVID-19.