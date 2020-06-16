В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
- Reuters
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах (нарастающим итогом) увеличилась до 5148 человек», — говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства.
Уточняется, что более 14,8 тыс. российских военнослужащих сняты с медицинского наблюдения по COVID-19.
«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1558 военнослужащих с положительными результатами тестирования (на коронавирус. — RT)», — отметили в министерстве.
Ранее в Минобороны России сообщили о скором начале испытаний вакцины от COVID-19.