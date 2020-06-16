МИД России не обсуждает вопрос возможного обмена Уилана

Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж и приговорённый к 16 годам тюрьмы, не фигурирует в схемах обменов заключёнными с Соединёнными Штатами. В настоящее время этот вопрос не обсуждается, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Reuters

«Господин Уилан в подобного рода схемах разменов не обсуждается», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости. 15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущён приговором американцу, и призвал немедленно его освободить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможный обмен Уилана на осуждённых в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.