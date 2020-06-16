МИД России не обсуждает вопрос возможного обмена Уилана
- Reuters
«Господин Уилан в подобного рода схемах разменов не обсуждается», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.
15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущён приговором американцу, и призвал немедленно его освободить.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможный обмен Уилана на осуждённых в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.