Эксперты заявили о росте внутреннего спроса на курорты Черноморского побережья России

Внутренний спрос на курорты Черноморского побережья России вырос в полтора раза по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru.

Если в прошлом году в Крыму и Краснодарском крае каждый третий турист прибыл из Москвы, то в 2020-м — каждый второй.

27,9% туристов из столичного региона намерены отдохнуть в Крыму, 22,9% — на Кубани.

Крымское направление предпочтут 9,39% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, краснодарское — 7,16%.

Из Свердловской области 2,83% отдыхающих поедут в Крым и 3,53% — на Кубань.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил роль современных технологий в сфере туризма.