Эксперты заявили о росте внутреннего спроса на курорты Черноморского побережья России

Короткая ссылка
Внутренний спрос на курорты Черноморского побережья России вырос в полтора раза по сравнению с 2019 годом.
Эксперты заявили о росте внутреннего спроса на курорты Черноморского побережья России
  • © Дмитрий Коробейников
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru.

Если в прошлом году в Крыму и Краснодарском крае каждый третий турист прибыл из Москвы, то в 2020-м — каждый второй.

27,9% туристов из столичного региона намерены отдохнуть в Крыму, 22,9% — на Кубани.

Крымское направление предпочтут 9,39% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, краснодарское — 7,16%.

Из Свердловской области 2,83% отдыхающих поедут в Крым и 3,53% — на Кубань.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил роль современных технологий в сфере туризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить