Эксперт оценил роль современных технологий в сфере туризма

Короткая ссылка
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев оценил роль современных технологий в сфере туризма.
Эксперт оценил роль современных технологий в сфере туризма
  • Pixabay

«Туризм — одна из немногих сфер, где современные технологии не смогут заменить процесса в реальной жизни. Важно не допустить подмены понятий — фильмы, передачи и онлайн-экскурсии по тем или иным местам — это расширение кругозора, подготовка к путешествиям. Но к туризму это отношения не имеет», — заявил он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем эксперт отметил важность самоподготовки перед поездкой. Здесь пригодятся различные тематические передачи, виртуальные гиды и онлайн-экскурсии.

Как отметил Мальцев, во время режима самоизоляции у туристов появилась возможность больше узнать о любимых странах.

«Сейчас можно разжечь аппетит к поездкам и пополнить познания о тех прекрасных местах, в которые у нас, как мы надеемся, появится возможность вернуться как можно скорее», — добавил он.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане заявили о снижении посещаемости достопримечательностей в I квартале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить