Эксперт оценил роль современных технологий в сфере туризма

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев оценил роль современных технологий в сфере туризма.

«Туризм — одна из немногих сфер, где современные технологии не смогут заменить процесса в реальной жизни. Важно не допустить подмены понятий — фильмы, передачи и онлайн-экскурсии по тем или иным местам — это расширение кругозора, подготовка к путешествиям. Но к туризму это отношения не имеет», — заявил он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем эксперт отметил важность самоподготовки перед поездкой. Здесь пригодятся различные тематические передачи, виртуальные гиды и онлайн-экскурсии.

Как отметил Мальцев, во время режима самоизоляции у туристов появилась возможность больше узнать о любимых странах.

«Сейчас можно разжечь аппетит к поездкам и пополнить познания о тех прекрасных местах, в которые у нас, как мы надеемся, появится возможность вернуться как можно скорее», — добавил он.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане заявили о снижении посещаемости достопримечательностей в I квартале.