В Татарстане заявили о снижении посещаемости достопримечательностей в I квартале

В Татарстане заявили о снижении посещаемости почти всех достопримечательностей в I квартале 2020 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-центр регионального Госкомитета по туризму.

Так, музей-заповедник «Казанский кремль» посетили 450 тыс. человек, что на 8,5% меньше, чем за первые три месяца 2019 года.

В Елабужском государственном музее-заповеднике побывали 43 тыс. гостей (-15,8%), в Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике — 18,5 тыс. (-18,1%).

Единственным музеем, который показал рост в I квартале, стал комплекс Свияжского историко-архитектурного заповедника.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.