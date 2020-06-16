На Камчатке ввели режим ЧС из-за крупного пожара
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, площадь пожара превышает 750 га.
«В ходе заседания оперативного штаба КЧС и ОПБ Быстринского района было принято решение ввести там режим чрезвычайной ситуации в лесах», — сказал собеседник.
Уточняется, что лесной пожар в настоящее время тушат около 60 человек и примерно 20 единиц техники, в том числе два вертолёта с водосливными устройствами.
26 мая сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в лесах введён в четырёх российских регионах, ещё в 49 регионах действует особый противопожарный режим.