На Камчатке ввели режим ЧС из-за крупного пожара

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Быстринском районе Камчатки из-за крупного лесного пожара вблизи села Эссо.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, площадь пожара превышает 750 га.

«В ходе заседания оперативного штаба КЧС и ОПБ Быстринского района было принято решение ввести там режим чрезвычайной ситуации в лесах», — сказал собеседник.

Уточняется, что лесной пожар в настоящее время тушат около 60 человек и примерно 20 единиц техники, в том числе два вертолёта с водосливными устройствами.

26 мая сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в лесах введён в четырёх российских регионах, ещё в 49 регионах действует особый противопожарный режим.