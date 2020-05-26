Режим ЧС в лесах введён в четырёх российских регионах
- РИА Новости
«Режим ЧС в лесах введён в четырёх субъектах Российской Федерации», — цитирует ТАСС главу МЧС Евгения Зиничева.
Отмечается, что режим ЧС введён на всей территории Забайкальского края, в одном районе Республики Тыва, одном районе Республики Хакасия и одном районе Иркутской области.
Ранее руководитель противопожарного отдела Гринпис России Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с природными пожарами в России.
По его словам, пожары в этом году начались гораздо раньше обычного.