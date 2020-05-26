Режим ЧС в лесах введён в четырёх российских регионах

Короткая ссылка
Режим чрезвычайной ситуации в лесах введён в четырёх российских регионах, ещё в 49 регионах действует особый противопожарный режим.
Режим ЧС в лесах введён в четырёх российских регионах
  • РИА Новости

«Режим ЧС в лесах введён в четырёх субъектах Российской Федерации», — цитирует ТАСС главу МЧС Евгения Зиничева.

Отмечается, что режим ЧС введён на всей территории Забайкальского края, в одном районе Республики Тыва, одном районе Республики Хакасия и одном районе Иркутской области.

Ранее руководитель противопожарного отдела Гринпис России Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с природными пожарами в России.

По его словам, пожары в этом году начались гораздо раньше обычного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить