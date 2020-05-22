В Greenpeace оценили ситуацию с природными пожарами в России

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с природными пожарами в России.

В интервью РИА Новости он отметил, что пожары в этом году начались гораздо раньше обычного.

«Это во многом результат таких климатических изменений, погодных сдвигов. Зима была малоснежная или бесснежная практически по всей европейской России и в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. Гораздо раньше сухая трава оказалась доступной для поджигателей, то есть она оказалась без снега и без весенней воды. Соответственно, все горючие материалы оказались на поверхности сухими и сама почва оказалась очень сухой», — заявил Григорий Куксин.

По его словам, с введением карантина совпали два условия риска возникновения пожаров: преждевременно возникли горючие материалы и люди стали уезжать из города.

Ранее, как сообщало RIA56, ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.