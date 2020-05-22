В Greenpeace оценили ситуацию с природными пожарами в России

Короткая ссылка
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с природными пожарами в России.
В Greenpeace оценили ситуацию с природными пожарами в России
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

В интервью РИА Новости он отметил, что пожары в этом году начались гораздо раньше обычного.

«Это во многом результат таких климатических изменений, погодных сдвигов. Зима была малоснежная или бесснежная практически по всей европейской России и в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. Гораздо раньше сухая трава оказалась доступной для поджигателей, то есть она оказалась без снега и без весенней воды. Соответственно, все горючие материалы оказались на поверхности сухими и сама почва оказалась очень сухой», — заявил Григорий Куксин.

По его словам, с введением карантина совпали два условия риска возникновения пожаров: преждевременно возникли горючие материалы и люди стали уезжать из города.

Ранее, как сообщало RIA56, ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить