«Почта России» заявила о готовности принимать заявления на соцпомощь населению

Заместитель генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон прокомментировал предложение Минтруда наделить предприятие новыми функциями, в том числе по приёму заявлений на соцпомощь населению.

«Такой вопрос действительно рассматривается. Уже сейчас почта выполняет по многим вопросам роль «витрины государства»: доставляет пенсии и другие государственные выплаты, принимает без комиссии платежи по ЖКХ и штрафам ГИБДД», — заявил Мандрон в беседе с ФАН.

Он отметил, что использование почтовых отделений как дополнительных точек приёма заявлений на помощь стало бы логичным шагом.

В пресс-службе «Почты России» напомнили, что трансформация оператора направлена на решение трёх главных задач: укрепление позиций как «цифрового логистического оператора №1 на рынке электронной коммерции», цифровизация традиционных почтовых сервисов и качественное исполнение социальной функции.

Ранее НСН сообщала, что в Москве социальные работники за время действия режима ограничений оказали около четырёх миллионов услуг.