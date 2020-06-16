«Почта России» заявила о готовности принимать заявления на соцпомощь населению
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- РИА Новости
«Такой вопрос действительно рассматривается. Уже сейчас почта выполняет по многим вопросам роль «витрины государства»: доставляет пенсии и другие государственные выплаты, принимает без комиссии платежи по ЖКХ и штрафам ГИБДД», — заявил Мандрон в беседе с ФАН.
Он отметил, что использование почтовых отделений как дополнительных точек приёма заявлений на помощь стало бы логичным шагом.
В пресс-службе «Почты России» напомнили, что трансформация оператора направлена на решение трёх главных задач: укрепление позиций как «цифрового логистического оператора №1 на рынке электронной коммерции», цифровизация традиционных почтовых сервисов и качественное исполнение социальной функции.
Ранее НСН сообщала, что в Москве социальные работники за время действия режима ограничений оказали около четырёх миллионов услуг.