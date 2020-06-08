В Москве соцработники оказали около четырёх миллионов услуг во время режима ограничений

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В Москве социальные работники за время действия режима ограничений оказали около четырёх миллионов услуг.
В Москве соцработники оказали около четырёх миллионов услуг во время режима ограничений
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Работа в социальной сфере непростая и ответственная. Пандемия показала, что у нас работают неравнодушные люди. Соцработники оказывали помощь самым нуждающимся, тем, кому пережить самоизоляцию труднее всего», — заявила Ракова.

Более 470 тыс. заявок поступило на специально созданную горячую линию комплекса социального развития по вопросам COVID-19, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.

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