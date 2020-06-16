«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
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- РИА Новости
Как отмечается, сведения о приобретении таких систем есть на сайте госзакупок, заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком — НЦИ. Стороны подтвердили изданию факт сотрудничества.
По данным газеты, камеры с подобной функцией помогут обеспечить безопасность детей, а также отследить, когда ребёнок пришёл в школу и когда её покинул.
Кроме того, с помощью камер можно будет выявить присутствие посторонних в помещениях.
Информацию о планах оборудовать школы камерами с функцией распознавания лиц также подтвердил РБК представитель «Ростеха».
Ранее в «Ростехе» сообщили, что предложили регионам внедрить систему распознавания лиц для контроля за соблюдением режима самоизоляции.