«Ростех» предложил внедрить систему распознавания лиц в 20 регионах

В 20 регионах из семи федеральных округов России может быть внедрена система распознавания лиц для контроля за соблюдением режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в «Ростехе».

«Мы предложили российским регионам внедрить системы распознавания лиц нашего технологического партнёра NtechLab... Сегодня NtechLab уже активно прорабатывает возможности сотрудничества с 20 регионами из семи федеральных округов России», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

В «Ростехе» отметили, что технологии на основе искусственного интеллекта доказали эффективность в борьбе с коронавирусом во всём мире.

Ранее разработчик системы умных камер, сооснователь NtechLab Александр Кабаков в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» сообщил, что в Москве действует более 100 тыс. камер, которые используются для контроля соблюдения режима самоизоляции.