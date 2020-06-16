Московские вузы присоединились к программе тестирования инноваций

Четыре столичных вуза присоединились к городской программе пилотного тестирования инноваций.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что на их базе пройдут испытания технологий в сферах образования (EdTech), виртуальной реальности (VR) и ландшафтного дизайна.

Кроме того, будет апробирована цифровизация образовательных процессов, а также новые методы профориентации и проекты по очистке воздуха и дистанционному измерению температуры.

Также они протестируют оборудование для изучения космоса, биотехнологий, информатики и робототехники, технологии наращивания и синтеза объектов с помощью 3D-печати.

Уточняется, что в список вузов вошли НИУ ВШЭ, Московский политехнический университет, Московский государственный технологический университет (МГТУ) «Станкин» и университет «Синергия».

Всего, по словам Сергуниной, в 2020 году запланировано около 100 испытаний.

В ноябре НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».