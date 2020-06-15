В Подмосковье рассказали о ходе строительства многоквартирных домов
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- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Всего в текущем году должны быть выполнены обязательства по 43 тыс. договоров долевого участия.
Как заявил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян, в настоящее время ведутся работы на 153 объектах. Более 60 многоквартирных домов получили заключения о соответствии.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ввели в строй более 1000 жилых домов с начала года.