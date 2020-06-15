В Подмосковье рассказали о ходе строительства многоквартирных домов

В Московской области намерены достроить более 340 многоквартирных домов к концу 2020 года.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Всего в текущем году должны быть выполнены обязательства по 43 тыс. договоров долевого участия.

Как заявил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян, в настоящее время ведутся работы на 153 объектах. Более 60 многоквартирных домов получили заключения о соответствии.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ввели в строй более 1000 жилых домов с начала года.