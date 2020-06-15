В Подмосковье рассказали о ходе строительства многоквартирных домов

Короткая ссылка
В Московской области намерены достроить более 340 многоквартирных домов к концу 2020 года.
В Подмосковье рассказали о ходе строительства многоквартирных домов
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Всего в текущем году должны быть выполнены обязательства по 43 тыс. договоров долевого участия.

Как заявил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян, в настоящее время ведутся работы на 153 объектах. Более 60 многоквартирных домов получили заключения о соответствии.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ввели в строй более 1000 жилых домов с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить