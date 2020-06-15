Прокурор Татарстана поручил проверить медучреждения в Набережных Челнах

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить медучреждения в Набережных Челнах на предмет получения пациентами необходимой помощи.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслана Галиева.

Галиев напомнил, что во время мониторинга средств массовой информации и соцсетей сотрудники ведомства фиксируют большой объём публикаций о ситуации в медучреждениях Набережных Челнов.

Как отметил Галиев, по каждому факту прокуратура инициирует надзорные мероприятия.

Нафиков поручил прокурору города Дмитрию Ерпелеву обеспечить соблюдение прав граждан на получение необходимой медпомощи.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту жалобы на медиков горбольницы №5.