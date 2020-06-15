Прокурор Татарстана поручил проверить медучреждения в Набережных Челнах

Короткая ссылка
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить медучреждения в Набережных Челнах на предмет получения пациентами необходимой помощи.
Прокурор Татарстана поручил проверить медучреждения в Набережных Челнах
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслана Галиева.

Галиев напомнил, что во время мониторинга средств массовой информации и соцсетей сотрудники ведомства фиксируют большой объём публикаций о ситуации в медучреждениях Набережных Челнов.

Как отметил Галиев, по каждому факту прокуратура инициирует надзорные мероприятия.

Нафиков поручил прокурору города Дмитрию Ерпелеву обеспечить соблюдение прав граждан на получение необходимой медпомощи.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту жалобы на медиков горбольницы №5.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить