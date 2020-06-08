В Татарстане проводят проверку по факту жалобы на медиков больницы

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту жалобы на медиков горбольницы №5.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.

Женщина заявила об отсутствии должного лечения её супруга в медучреждении.

В соцсетях она написала, что сначала мужу якобы поставили диагноз ОРВИ, а через несколько дней скорая помощь отправила пациента в инфекционную больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония». Как утверждается, там мужчину не приняли. Ещё через несколько дней пациент, со слов женщины, был принят, но переведён в горбольницу, где ему якобы не оказали должной помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области проводят проверку по факту смерти пациентки в больнице.