В Татарстане проводят проверку по факту жалобы на медиков больницы
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.
Женщина заявила об отсутствии должного лечения её супруга в медучреждении.
В соцсетях она написала, что сначала мужу якобы поставили диагноз ОРВИ, а через несколько дней скорая помощь отправила пациента в инфекционную больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония». Как утверждается, там мужчину не приняли. Ещё через несколько дней пациент, со слов женщины, был принят, но переведён в горбольницу, где ему якобы не оказали должной помощи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области проводят проверку по факту смерти пациентки в больнице.