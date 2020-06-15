В Волгоградской области рассказали, как школьники будут сдавать ЕГЭ

В Волгоградской области рассказали, как школьники будут сдавать Единый государственный экзамен.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на главного государственного санитарного врача по региону Ольгу Зубареву.

Пробные ЕГЭ состоятся 29 и 30 июня. На 3 июля запланированы испытания по географии, литературе, информатике и ИКТ.

На пробных экзаменах отработают организационные моменты, в том числе меры противовирусной безопасности. Детей рассадят по партам зигзагом по одному. В помещениях будут вести обеззараживание воздуха.

В школах также нанесут разметку для социального дистанцирования. Ученикам и экзаменаторам измерят температуру.

Маски в обязательном порядке нужны педагогам и другим лицам, контролирующим проведение ЕГЭ.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.